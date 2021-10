Der Skandal erschütterte die Major League Baseball 2019. Die Betrügerei der Houston Astros wurde mit 2-jähriger Verzögerung aufgedeckt. 2017 hatten die Texaner die World Series gegen die LA Dodgers gewonnen. Auf hinterhältige Art und Weise: Der Klub nutzte eine Kamera im Center Field, um die Fingerzeichen des gegnerischen Catchers auszuspionieren.

Mitarbeiter und Spieler schauten sich die Aufnahmen an und sahen, was für ein Wurf kommen würde – dann erfolgte eine ausgemachte Anzahl an (Baseball-)Schlägen gegen eine Mülltonne, und der Houston-Profi am Schlagmal wusste, was auf ihn zukommt.

Die Konsequenzen:

Cheftrainer A.J. Hinch und General Manager Jeff Luhnow wurden entlassen und gesperrt.

Den Astros wurde eine Geldstrafe von 5 Millionen Dollar aufgebrummt.

Sie verloren ihre ersten beiden Picks in den Drafts 2020 und 2021.

Houston-Spieler Carlos Correa war damals beteiligt. «Wir haben gelernt, damit zu leben», sagt er. In der 117. World Series (ab Mittwoch) gegen die Atlanta Braves peilt er den nächsten Titel an – diesmal ohne Skandal.