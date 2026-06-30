Legende: Hat noch nicht genug LeBron James. imago images/Zuma Press Wire

LeBron James wird die Los Angeles Lakers nach 8 Jahren verlassen. Der 41-Jährige teilte dem Klub aus Kalifornien mit, dass er in der Saison 2026/27 für eine andere Franchise spielen werde. Schon seit einigen Tagen wird darüber spekuliert, dass es James zu den Golden State Warriors mit Stephen Curry ziehen könnte. Weitere Kandidaten sollen seine Ex-Klubs Miami Heat und Cleveland Cavaliers sein.

Olympia-Duo erstmals vereint?

Ein Wechsel von James zu den Warriors wäre einer der spektakulärsten Transfers in der Geschichte der NBA. James und Curry gelten als die beiden schillerndsten Figuren in der nordamerikanischen Profiliga. Vor zwei Jahren führte das Duo die US-Auswahl bei den Olympischen Spielen in Paris zur Goldmedaille.

In der NBA waren James und Curry in den vergangenen 17 Jahren Rivalen und trafen allein in vier aufeinanderfolgenden Finalserien zwischen 2015 und 2018 aufeinander. Currys Warriors holten 2015, 2017, 2018 und 2022 die Trophäe. James wurde 2012 und 2013 mit den Miami Heat, 2016 mit den Cleveland Cavaliers sowie 2020 mit den Lakers Meister.