Legende: Zeigte seine Klasse Nikola Jokic. KEYSTONE/Adrien Perritaz

Die Basketball-WM 2027 findet ohne die Schweiz statt. Das Schweizer Nationalteam hat in der ersten Phase der Qualifikation auch das fünfte Spiel verloren und steht damit weiter ohne Sieg da. Gegen Serbien setzte es in Freiburg ein 73:97 ab. Ein Sprung unter die besten drei Teams der Gruppe ist damit nicht mehr möglich.

Die Gäste traten dabei mit ihrem absoluten Superstar an: Nikola Jokic. Der Center spielt seit 2015 bei den Denver Nuggets in der NBA und gehört zu den wertvollsten Spielern in der besten Basketball-Liga der Welt - dreimal wurde er zum MVP der Regular Season gewählt. Gegen die Schweiz totalisierte er 22 Punkte, 7 Assists und 14 Rebounds. Der 2,11-m-Hüne sorgte auch dafür, dass die BCF-Arena in Freiburg bestens gefüllt und die Stimmung prächtig war.

Schumacher bester Schweizer

Auf Seiten der Schweiz war Alexander Schumacher der beste Werfer. Seine 19 Punkte reichten aber nicht dafür, dass die Schweiz den Basketball-Abend erfolgreich gestalten konnte. Nun steht zum Abschluss der Qualifikation noch ein Auswärtsspiel in der Türkei an. Diese Partie gibt's am Montagabend ab 18:00 Uhr live im SRF-Stream zu sehen.

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