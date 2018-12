Rockets mit Rekord zum 5. Sieg in Folge

31,1 Sekunden vor dem Ende verwandelte Michael Carter-Williams für Houston den 26. Dreipunktewurf in der Partie gegen die Washington Wizzards. Damit stellten die Rockets einen NBA-Rekord auf. Zuvor hatten die Texaner mit der Bestmarke vor Augen 4 Versuche von der Dreipunktelinie daneben gesetzt.

Am Schluss setzte sich Houston mit 136:118 durch und feierte den 5. Sieg in Folge. Der Genfer Clint Capela steuerte 20 Punkte, 12 Rebounds und 2 Assists zum Erfolg bei, dank dem die Rockets in der Western Conference nun auf Platz 7 liegen.

Sefoloshas Utah schlägt Warriors

Auf dem Vormarsch befinden sich auch die Utah Jazz mit Thabo Sefolosha. Nach dem 108:103-Erfolg über die Golden State Warriors beträgt der Rückstand auf den letzten Playoff-Platz im Westen nur noch 4 Punkte. Sefolosha gelangen 3 Punkte.