NBA-Star Victor Wembanyama bleibt den San Antonio Spurs erhalten – und verzichtet dabei auf noch mehr Geld.

Legende: Spielte eine überragende letzte Saison Victor Wembanyama. imago images/Abacapress

Die San Antonio Spurs gaben in der Nacht auf Samstag die Vertragsverlängerung von Victor Wembanyama um fünf Jahre bekannt.

Laut ESPN umfasst der neue Vertrag des Franzosen ein Volumen von 252 Millionen US-Dollar (ca. 220 Millionen Euro) und beinhaltet damit den höchsten Gesamtbetrag, der in der Geschichte der texanischen Franchise unterzeichnet wurde. Im fünften Jahr hat Wembanyama zudem eine «Player Option», die ihm die alleinige Entscheidung über seine Zukunft ermöglicht.

Meistertitel knapp verpasst

Der 20-Jährige verzichtete dabei auf einen noch lukrativeren «Supermax»-Vertrag, der ihm weitere 50 Millionen Dollar eingebracht hätte, um dem Team mehr finanziellen Spielraum zu geben.

In der vergangenen Saison hatte Wembanyama ein junges und unerfahrenes Team überraschend bis in die NBA-Finals geführt, die mit 1:4 gegen die New York Knicks verloren gingen.