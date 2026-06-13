NBA-Star James Harden ist am Samstag in Houston im US-Bundesstaat Texas wegen unerlaubten Waffenbesitzes festgenommen worden.

Legende: Wieder auf freiem Fuss James Harden. IMAGO / Anadolu Agency

Der US-amerikanische Basketballspieler James Harden wurde nach übereinstimmenden Medienberichten wegen unerlaubten Mitführens einer Waffe festgenommen. Der ehemalige MVP der NBA, der derzeit für die Cleveland Cavaliers spielt, wurde um 3:41 Uhr gestoppt, nachdem in seinem Wagen eine Handfeuerwaffe entdeckt worden war.

Harden bestätigte, dass die offen sichtbare Waffe ihm gehört. Er wurde in Gewahrsam genommen und anschliessend gegen eine Kaution von 100 Dollar wieder auf freien Fuss gesetzt. Am 22. Juni muss er vor Gericht erscheinen.

Weltmeister und Olympiasieger

Cleveland hatte Harden im Februar verpflichtet. Mit 37 Jahren trug er massgeblich zum starken Playoff-Auftritt der Cavs, die bis in den Final der Eastern Conference vorstiessen, bei und erzielte dabei durchschnittlich 19,2 Punkte pro Spiel. Der Spieler mit dem markanten Bart 2012 in London Olympiasieger und 2014 Weltmeister.