Der Blockbuster-Trade um Basketball-Superstar Giannis Antetokounmpo ist offiziell: Die Klubs gaben am Montag bekannt, dass der zweifache MVP aus Griechenland in der nordamerikanischen Profiliga NBA von den Milwaukee Bucks zu Miami Heat wechselt. Neben Antetokounmpo geht auch Bobby Portis zum Team aus Florida.

3 Erstrundenpicks für die Bucks

Dafür erhalten die Bucks unter anderem Tyler Herro, Kel'el Ware und Jaime Jaquez Jr. sowie drei Erstrunden-Draftpicks. «Wenn du Giannis Antetokounmpo zuschaust, kannst du bei jedem Ballbesitz in jedem Spiel spüren, wie Geschichte geschrieben wird», liessen die Heat in der Pressemitteilung verlauten, mit der sie den Deal verkündeten.

Der dreifache Champion Miami wartet seit 2013 auf einen Meistertitel. Mit Antetokounmpo verändere «sich alles, besonders die Chancen und die Erwartungen, die mit der Verpflichtung einhergehen», schrieb die Franchise. Antetokounmpo war 2013 von Milwaukee gedraftet worden und hatte die Franchise 2021 zum ersten Titel seit 50 Jahren geführt.