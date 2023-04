Clint Capelas Team bleibt nach der Niederlage gegen Philadelphia definitiv auf dem 8. Platz in der Eastern Conference.

Atlanta trifft in Play-In-Turnier auf Miami Heat

Legende: Am Dienstag gilt es für ihn in Miami ernst Clint Capela. imago images/USA Today Network

Die Atlanta Hawks bekommen es im Kampf um ein Playoff-Ticket in der NBA mit den Miami Heat zu tun. Im Rahmen des sogenannten Play-In-Turniers reist das Team von Clint Capela am Dienstag nach Florida und könnte mit einem Sieg die Playoff-Teilnahme sichern. Der Gegner dort wäre auch schon bekannt: die Boston Celtics, 2. der Eastern Conference.

Nach der 131:136-Heimniederlage nach Verlängerung gegen die Philadelphia 76ers in der Nacht auf Samstag belegt Atlanta definitiv Platz 8 im Osten. Im Play-In machen die Mannschaften auf den Positionen 7 bis 10 noch zwei Playoff-Plätze aus.

2. Chance bei Niederlage

Sollten sie in Miami verlieren, haben die Hawks noch eine letzte Chance. Sie können den Sieger der Partie zwischen den Toronto Raptors (9. Rang) und den Chicago Bulls (10.) herausfordern.

Sofern Capela und Co. über diesen Weg erfolgreich wären, würden sie in den Achtelfinals auf den Qualifikationssieger Milwaukee Bucks treffen. Zuvor reist Atlanta aber am Sonntag noch nach Boston, um das letzte Spiel der Regular Season zu bestreiten.