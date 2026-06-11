Es ist eine Partie für die Geschichtsbücher: Die New York Knicks gewinnen Spiel 4 des NBA-Finals gegen die San Antonio Spurs.

Legende: Er ist drin Der landet 1,2 Sekunden vor der Sirene zum 107:106 im Korb. Reuters/Imagn Images/Vincent Carchietta

Mit 29 Punkten (52:81) lagen die New York Knicks im 3. Viertel gegen die San Antonio Spurs zurück. In den folgenden 21 Spielminuten kam es im Madison Square Garden zum grössten Comeback in der Geschichte der NBA-Finals.

1,2 Sekunden vor Schluss schob OG Anunoby den Ball zum 107:106 für das Heimteam in den Korb. Damit führen die Knicks in der Best-of-7-Serie nun mit 3:1 Siegen und haben drei Matchbälle zum 1. Titel seit 1973, den ersten in der Nacht auf Sonntag.

«Sorry, Mama»

«Du brauchst ein bisschen Glück – im Leben, im Sport. Aber du kannst auch für dein eigenes Glück sorgen», sagte Knicks-Trainer Mike Brown nach der fulminanten Aufholjagd seiner Profis. Nachdem ihm vor lauter Euphorie ein Kraftausdruck herausgerutscht war, sagte er: «Sorry Mama.»

Die besten Werfer für das Team aus New York waren Spielmacher Jalen Brunson mit 36 und Anunoby mit 33 Punkten. Den Gästen aus Texas nützten auch die 24 Punkte und 13 Rebounds von Starspieler Victor Wembanyama, dem in der Schlussphase nur noch wenig gelang, nichts.

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