LeBron James wird in der kommenden NBA-Saison im Trikot der Philadelphia 76ers auf Punktejagd gehen.

NBA-Star hat noch nicht genug

Legende: Nimmt in der NBA noch eine letzte Herausforderung an LeBron James. Reuters/Kirby Lee

«Ich glaube, dass ich helfen kann, dass aus den Philadelphia 76ers ein Championship-Team wird.» Mit diesen Worten kündigte LeBron James am Freitag via Social Media seinen Wechsel zu den Philadelphia 76ers an.

Gemäss Medienberichten unterschrieb James in Philadelphia einen Zweijahresvertrag, der ihm acht Millionen US-Doller einbringen soll.

Letzte Station vor Rücktritt

Es sei seine «letzte Entscheidung», so der inzwischen 41-jährige Superstar, der seit 2003 in der NBA spielt. Mit den Cleveland Cavaliers, Miami Heat und zuletzt Los Angeles Lakers gewann James jeweils die Meisterschaft. Dazu holte er mit dem US-Team 2008, 2012 und 2024 jeweils Olympiagold.

James gehört zu den grössten NBA-Spielern aller Zeiten. Im Februar 2023 löste er Kareem Abdul-Jabbar als besten Punktesammler der NBA-Geschichte ab. Inzwischen steht James bei 43'440 Zählern in total 1622 Spielen.