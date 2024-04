Legende: Steuerte 26 Punkte bei Lakers-Star LeBron James. Keystone/AP/Ashley Landis

NBA: Nuggets gewinnen auch Spiel 3

Die Los Angeles Lakers stehen in den Playoffs vor dem Out. Die Kalifornier, die sich via Play-In das Ticket für die Saisonverlängerung geschnappt hatten, unterlagen den Denver Nuggets zuhause mit 105:112. Dem Titelverteidiger fehlt nach dem Auswärtssieg damit nur noch ein Erfolg, um in die zweite Runde einzuziehen. Bereits in der vergangenen Saison hatten die Nuggets im Halbfinal die Lakers mit 4:0 nach Spielen ausgeschaltet. Vier Spieler erzielten bei Denver mindestens 20 Punkte, Nikola Jokic verfehlte mit 24 Zählern, 15 Rebounds und 9 Assists knapp ein Triple-Double.

NFL: Williams zu den Chicago Bears

Quarterback Caleb Williams ist in der US-Footballliga NFL erwartungsgemäss als Nummer 1 gedraftet worden. Die Chicago Bears entschieden sich bei der Talenteauswahl in Detroit an erster Stelle für den 22-Jährigen von der University of Southern California. Williams hatte 2022 die Heisman Trophy für den besten College-Spieler gewonnen, in Chicago erhält er einen mit 38,8 Millionen Dollar dotierten Vierjahresvertrag. Unter den ersten 10 wurden beim Draft insgesamt 5 Quarterbacks ausgewählt.