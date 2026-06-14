Legende: Grenzenloser Jubel Bei den New York Knicks. Keystone/AP Photo/Darren Abate

Für die New York Knicks hat in der Nacht auf Sonntag eine 53-jährige Leidenszeit ein Ende gefunden. Das Team um Superstar Jalen Brunson sicherte sich im fünften Spiel der Final-Serie bei den San Antonio Spurs den Titel. Die Knicks gewannen mit 94:90.

Dabei war die Equipe aus New York praktisch immer im Hintertreffen gewesen. Im zweiten Viertel lagen die Gäste zeitweise mit 16 Punkten zurück. Nach Spielhälfte kamen sie zwar bis auf drei Zähler heran, sie mussten den Gegner aber wieder auf bis zu 15 Punkte davonziehen lassen. Dass die Knicks aber auch in Anbetracht von grossen Rückständen nicht den Kopf verlieren, bewiesen sie bereits in Spiel 4, als sie 29 Punkte wettmachten und noch siegten.

Wieder eine beeindruckende Aufholjagd

Auch im fünften Duell legten die Knicks in der Endphase nochmals zu. Angeführt vom überragenden Brunson (45 Punkte) machten sie Punkt um Punkt gut und gingen beim Stand von 86:85 erstmals seit dem Startviertel wieder in Führung. Eine Führung, die sie sich nicht mehr nehmen liessen. New York feierte den dritten Titel nach 1970 und 1973.

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