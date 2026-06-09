Legende: Bespricht sich mit Teamkollege Stephon Castle Victor Wembanyama (links). Keystone/AP/Ross D. Franklin

Nach zwei Heimniederlagen zum Auftakt der Serie schlugen die Texaner auswärts zurück und verkürzten im Playoff-Final auf 1:2. San Antonio gab zwar eine zwischenzeitliche Führung von 12 Punkten aus der Hand. Doch auch bei den Knicks flatterten die Nerven. Die Spurs setzten sich letztlich knapp durch.

32 Punkte für Wembanyama

Im Kampf um den besten Werfer der Partie glänzte bei den Spurs einmal mehr Victor Wembanyama mit 32 Punkten und acht Rebounds, während Jalen Brunson für die New Yorker auf dieselbe Anzahl Zähler, aber drei Rebounds weniger kam.

Die Niederlage der Knicks ist die erste seit Ende April, seither hatten sie 13 Playoff-Spiele in Folge gewonnen. Die Spurs haben in der Nacht auf Donnerstag Schweizer Zeit die Chance, die Serie wieder auszugleichen. Den Titel nach zwei verlorenen Heimspielen zum Auftakt doch noch zu gewinnen, ist bisher jedoch keiner Mannschaft in der Geschichte der NBA gelungen.

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