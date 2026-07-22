Ein Link zur Vorstellung von Superstar LeBron James bei den Miami Heat erregt in der NBA Aufsehen.

Legende: Kommt es zur Reunion? LeBron James wurde mit den Miami Heat 2012 und 2013 Champion der NBA. Lionel Hahn/Presse Sports/freshfocus

Da wurde unter den Fans der Miami Heat mehr als nur gemunkelt: Der Klub stellte einen anstehenden Livestream mit dem Titel «LeBron James Introductory Press Conference» für den 27. Juli auf seinem YouTube-Account ein. Laut Klubangaben habe es sich um ein Versehen gehandelt.

Wie ESPN und der Miami Herald berichteten, teilte ein Klubsprecher mit, dass der Link fälschlicherweise veröffentlicht worden sei. Vielmehr habe sich die Medienabteilung Miamis für den Fall vorbereitet, dass sich James für eine Rückkehr zu seinem Ex-Klub entscheiden sollte. Kurz darauf wurde der Link gelöscht.

Nach 8 Jahren ist bei den Lakers Schluss

James, 41, wird nach 8 Jahren bei den Los Angeles Lakers nicht nach L.A. zurückkehren und seine 24. NBA-Saison an einem anderen Standort spielen. Wohin es ihn zieht, ist offen. Als heisse Kandidaten gelten die Philadelphia 76ers sowie James' Ex-Vereine Cleveland Cavaliers (2003–2010 und 2014-2018) und Miami (2010-2014).

Mit Miami wurde James 2012 und 2013 Champion, weitere Titel gewann der 4-fache MVP mit den Cavs (2016) und den Lakers (2020).