Paukenschlag an der Personalfront der Phoenix Suns: Einen Monat vor Beginn der NBA-Saison schliesst sich Superstar Chris Paul der Franchise aus Arizona an.

Legende: Auf zu neuen Höhenflügen Chris Paul ist der künftige Hoffnungsträger der Phoenix Suns. Keystone

Die Phoenix Suns verpflichten den zuletzt bei Oklahoma tätigen Chris Paul in einem umfangreichen Tauschgeschäft. Für den wegziehenden 35-jährigen Point Guard erhalten die Thunder im Gegenzug Ricky Rubio, Kelly Oubre, Jalen Lecque und Ty Jerome sowie den künftigen Erstrundendraft der Suns.

Phoenix ist für den 10-fachen All Star Paul nach den New Orleans Hornets, den Los Angeles Clippers, den Houston Rockets und den Thunder die 5. Station in der NBA. An den Spielen 2008 in Peking und 2012 in London wurde er mit dem amerikanischen Team Olympiasieger.

Die Sehnsucht nach den Playoffs

Bei den Suns ist die Hoffnung gross, mit der Verpflichtung von Paul die lange Serie von verpassten Playoff-Teilnahmen beenden zu können. Letztmals war Phoenix vor zehn Jahren in der entscheidenden Phase der Meisterschaft dabei gewesen.

Die neue Saison in der NBA beginnt am 22. Dezember. Die Regular Season umfasst aufgrund der Corona-Pandemie pro Team 72 statt 82 Spiele.