Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré starten nach Mass in die Beachvolleyball-WM.

Mit Nina Brunner und Tanja Hüberli triumphiert zum Auftakt auch das zweite Schweizer Top-Duo.

Eine Niederlage zu Beginn setzt es für Esmée Böbner und Zoé Vergé-Dépré gegen Kanada ab.

Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré haben die Beachvolleyball-Weltmeisterschaft erfolgreich in Angriff genommen. Das Schweizer Zweigespann bezwang in Rom die beiden Japanerinnen Miki Ishii und Sayaka Mizoe in zwei Sätzen 21:16, 21:18. Für den ungefährdeten Erfolg benötigten die Schweizerinnen, die 2020 an der EM in Lettland triumphiert hatten, im altehrwürdigen «Foro Italico» lediglich 45 Minuten.

Ebenfalls einen Einstand nach Mass feierten Nina Brunner und Tanja Hüberli. Das Schweizer Duo setzte sich am frühen Abend gegen die Aussenseiterinnen Ana Sinaportar und Vanessa Muianga aus Mosambik erwartungsgemäss deutlich mit 21:8, 21:8 durch. Nach nicht einmal einer halben Stunde war die einseitige Partie zu Ende.

Kanadierinnen siegreich

Mit einer Niederlage starteten hingegen Esmée Böbner und Zoé Vergé-Dépré. Das junge Duo unterlag den Kanadierinnen Sophie Bukovec und Brandie Wilkerson beim WM-Debüt in zwei Sätzen 22:24, 17:21. Im 1. Durchgang liessen die Schweizerinnen zwei Satzbälle ungenutzt.