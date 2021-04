3 Niederlagen in Cancun

Legende: Aus im Achtelfinal Nina Betschart (l.) und Tanja Hüberli (Archivbild). imago images

Nina Betschart und Tanja Hüberli schliessen das erste von 3 World-Tour-Turnieren in Cancun auf dem 9. Rang ab. Wie bereits beim Saisonauftakt in Doha bedeuteten die Achtelfinals Endstation.

Resultate der Achtelfinals von Cancun Box aufklappen Box zuklappen Frauen: Chantal Laboureur/Cinja Tillmann (GER/20) s. Nina Betschart/Tanja Hüberli (SUI/5) 16:21, 23:21, 16:14. Männer: Adrian Ignacio Carambula Raurich/Enrico Rossi (ITA/7) s. Florian Breer/Marco Krattiger (SUI/25) 21:18, 23:21.

Konstantin Semenow/Ilja Leschukow (RUS/16) s. Yves Haussener/Quentin Métral (SUI/29) 21:17, 21:16.

Betschart/Hüberli verloren gegen Chantal Laboureur/Cinja Tillmann aus Deutschland nach gewonnenem Startsatz den Faden und die Partie schliesslich in 3 Sätzen (21:16, 21:23, 14:16). Die Schweizerinnen haben ihren Platz an den Olympischen Spielen in Tokio aber schon fast auf sicher.

2. Turnier wohl mit Heidrich/Vergé-Dépré

Joana Heidrich/Anouk Vergé-Dépré fehlten beim ersten Event in Mexiko, weil sich Heidrich noch nicht vollständig von ihrer Corona-Erkrankung erholt hat. Sie sollten beim zweiten Turnier (ab Freitag) wieder eingreifen können.

Bei den Männern mussten nach Mirco Gerson und Adrian Heidrich auch Florian Breer/Marco Krattiger und Yves Haussener/Quentin Métral die Segel streichen. Zuvor hatten sie in der Gruppenphase jeweils ihre Vierergruppe gewonnen. Die Achtelfinal-Quali war für beide Duos ein Novum auf dieser Stufe.