An der EM in Wien

Legende: In Wien weiter Esmée Böbner und Zoé Vergé-Dépré. Keystone/Archiv

Esmée Böbner und Zoé Vergé-Dépré stehen an der Beachvolleyball-EM in Wien in den Achtelfinals. Das Schweizer Duo profitierte in den Sechzehntelfinals von der Aufgabe von Jekaterina Birlowa und Anastasija Frolowa. Für die Russinnen ging es nach nur gerade zwei gespielten Punkten nicht mehr weiter.

Im Achtelfinal am Freitag wartet das deutsche Duo Karla Borger/Julia Sude auf Böbner/Vergé-Dépré.

Hüberli/Betschart gegen polnisches Duo

Mit Tanja Hüberli und Nina Betschart hatte sich das Schweizer Top-Duo am Mittwoch dank zwei Siegen den Achtelfinal-Platz vorzeitig gesichert. Dort sind die Nummern 6 der Welt gegen die Polinnen Kinga Wojtasik/Katarzyna Kociolek (Nr. 21) zu favorisieren.

Die Olympia-Bronzegewinnerinnen Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré sind in Wien nicht am Start.