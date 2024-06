Anouk Vergé-Dépré/Joana Mäder, die Bronzegewinnerinnen der Sommerspiele 2021 in Tokio, werden die Olympischen Spiele in Paris verpassen.

Legende: Werden nicht nach Paris reisen Joana Mäder (rechts) und Anouk Vergé-Dépré. Keystone/Anthony Anex

Mit einem Sieg im letzten Gruppenspiel beim Elite-16-Turnier im tschechischen Ostrava hätten Anouk Vergé-Dépré und Joana Mäder ihre kleine Chance auf die Qualifikation für die K.o.-Phase und damit für die Olympischen Spiele in Paris wahren können. Im Duell mit den Kanadierinnen Melissa Humana-Paredes/Brandie Wilkerson hatte das Schweizer Duo jedoch mit 21:23, 15:21 das Nachsehen.

Damit schieden die Bronzemedaillengewinnerinnen von Tokio mit drei Niederlagen in drei Spielen bereits in der Gruppenphase aus. Am Samstag hatten sie zuvor schon das Duell mit den Tschechinnen Barbora Hermannova/Marie-Sara Stochlova mit 19:21, 21:23 verloren. Um im World Ranking an Esmée Böbner und Zoé Vergé-Dépré vorbeizuziehen, hätte das Duo in Ostrava den Halbfinal erreichen müssen.

Hüberli/Brunner souverän

Tanja Hüberli/Nina Brunner hatten sich in Ostrava mit zwei Siegen schon vor dem letzten Gruppenspiel souverän für die K.o.-Phase. Die beiden haben das Olympia-Ticket auf sicher.