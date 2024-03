Legende: Ihre Reise in Doha ist zu Ende Tanja Hüberli scheidet mit ihrer Partnerin Nina Brunner im Viertelfinal in Doha aus. Archiv IMAGO/CTK Photo

Tanja Hüberli/Nina Brunner hielten nach dem Ausscheiden von Anouk Vérgé-Dépré/Joana Mäder in der «Round of 12» als einziges verbliebenes Duo in Doha (QAT) die Schweizer Fahne hoch. Nun ging auch ihre Reise zu Ende. Im Viertelfinal blieben Hüberli/Brunner am Freitag mit 21:13, 13:21, 13:15 am US-amerikanischen Duo Sara Hughes/Kelly Cheng hängen.

Den Startsatz hatten Hüberli/Brunner noch klar für sich entscheiden können, ehe die Amerikanerinnen das Zepter übernahmen. Auch im Entscheidungssatz hatten Hüberli/Brunner das Nachsehen. Hughes/Cheng gewannen diesen mit 15:13 und zogen damit in den Halbfinal ein.

Erste K.o.-Runde überstanden

In der «Round of 12» hatten Hüberli/Brunner früher am Freitag die an Nummer 2 gesetzten US-Amerikanerinnen Kristen Nuss/Taryn Kloth mit 23:21, 19:21, 25:23 bezwungen. Das 3. Schweizer Duo in Doha, Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré, hatte die Koffer bereits nach der Gruppenphase packen müssen.