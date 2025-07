Die Schweizer Beachvolleyball-Duos erlebten an der EM in Düsseldorf einen erfolgreichen Auftakt.

Schweizerinnen in der K.o.-Phase – Heidrich/Jordan mit Exploit

Beachvolley-EM in Düsseldorf

Legende: Duell am Netz Adrian Heidrich mit einem Angriffsball. Keystone/DPA/MARIUS BECKER

Nach Startsiegen haben Tanja Hüberli/Leona Kernen und die Vergé-Dépré-Schwestern den Platz in der K.o.-Runde auf sicher. Mit dem Sieg im 1. Gruppenspiel stehen die beiden Schweizer Duos mindestens in den Sechzehntelfinals.

Tanja Hüberli und Leona Kernen setzten sich gegen die Estinnen Heleene Hollas/Liisa Remmelg 21:14, 21:9 durch. Etwas mehr gefordert wurden Anouk und Zoé Vergé-Dépré. Auch sie blieben gegen die Polinnen Julia Radelczuk/Natalia Okla mit 21:12, 27:25 siegreich.

Das Schweizer Männerduo Adrian Heidrich/Jonathan Jordan startete mit einem veritablen Exploit. Die beiden blieben gegen die als Nummer 4 gesetzten Norweger Hendrik Mol/Mathias Berntsen trotz verlorenem Startsatz immer dran, holten den 2. Umgang mit 21:15 und nutzten ihren 4. Matchball zum 18:16 im 3. Satz.

Damit stehen der Zürcher und der Basler schon vor dem zweiten Gruppenspiel am Donnerstag mindestens in den Sechzehntelfinals. Am 1. Tag als Verlierer vom Platz gehen mussten einzig die beiden weiteren Männerpaare Marco Krattiger/Leo Dillier und Yves Haussener/Julian Friedli.