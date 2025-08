Die Spanierinnen Daniela Alvarez und Tania Moreno haben an der Beachvolleyball-EM in Düsseldorf den Einzug in den Final verpasst. Das iberische Gespann, welches am Freitag in einem äusserst engen Viertelfinal die Schweizerinnen Zoé und Anouk Vergé-Dépré eliminiert hatte, musste sich in der Runde der letzten 4 Maryna Hladun/Tetiana Lazarenko geschlagen geben. Das ukrainische Überraschungs-Duo machte einen Satzrückstand wett und qualifizierte sich mit einem 15:21, 21:16, 15:11 für den Final.

Dort bekommen es die Ukrainerinnen am Sonntag um 14:30 Uhr mit Clémence Vieira/Aline Chamereau zu tun. Die Französinnen schalteten im Halbfinal die deutschen Titelverteidigerinnen Svenja Müller/Cinja Tillmann klar mit 21:13, 21:16 aus.