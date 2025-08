Beachvolley-EM in Düsseldorf

Anouk und Zoé Vergé-Dépré scheiden an der Beachvolleyball-EM in Düsseldorf im Viertelfinal aus.

Das Schweizer Duo verliert ein enges Duell gegen die Spanierinnen Alvarez/Moreno mit 21:12, 20:22 und 15:17.

Damit gehen die Europameisterschaften ohne Schweizer Medaille zu Ende.

Die Viertelfinal-Niederlage der Vergé-Dépré-Schwestern gegen die Spanierinnen Daniela Alvarez und Tania Moreno wäre vermeidbar gewesen. Die favorisierten Schweizerinnen entschieden den 1. Satz deutlich zu ihren Gunsten. Sie spielten immer wieder auf die unsichere Moreno und kamen so auch bei eigenem Service zu Punkten.

Doch die Spanierin steigerte sich zu Beginn des 2. Satzes, und prompt glichen Alvarez/Moreno das Spielgeschehen aus. Mehr noch: Mit einem Zwischensprint vom 11:10 zum 17:11 zogen sie davon. Die Bernerinnen konnten zwar nochmals zum 20:20 ausgleichen, doch die nächsten zwei Punkte gingen an Spanien – 1:1 nach Sätzen.

Aufholjagden zu spät

Auch der Start in den Entscheidungssatz missriet den Schweizerinnen. Sie gerieten 1:4 in Rücklage. Mehrfach gelang ihnen den Ausgleich, in Führung gehen konnten sie nie. Dreimal wehrten sich Vergé-Dépré/Vergé-Dépré erfolgreich gegen den Matchverlust. Doch den vierten Matchball nutzten Alvarez/Moreno zum Sieg.

Damit ist das letzte Schweizer Duo an der EM ausgeschieden. Die Medaillenspiele gehen ohne helvetische Beteiligung über die Bühne.

Noch am Morgen hatten die Vergé-Dépré-Schwestern ihren Achtelfinal gegen die Niederländerinnen Emi van Driel/Wies Bekhuis 23:21, 21:16 gewonnen und ihre Ungeschlagenheit gewahrt.

Sendehinweis Box aufklappen Box zuklappen Auch ohne Schweizer Beteiligung: Die Halbfinals der Frauen gibt es am Samstag ab 14:55 Uhr live auf SRF zwei zu sehen.

Heidrich/Jordan trotz Kampf ausgeschieden

Bei den Männern hatte sich das letzte Schweizer Duo im Achtelfinal verabschiedet. Adrian Heidrich und Jonathan Jordan verloren gegen die Niederländer Alexander Brouwer/Steven van de Velde in 2 Sätzen.

Beim 15:21, 26:28 wehrten die Schweizer nicht weniger als sechs Matchbälle ab, ehe sie zu ihrem ersten Satzball kamen. Diesen machten aber ihrerseits Brouwer/van de Velde zunichte, ehe die Niederländer Matchball Nummer 7 verwerteten.