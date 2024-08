Das beste Schweizer Beachvolleyball-Duo surft weiter auf der Erfolgswelle: Das Duo gewinnt das Elite16-Turnier in Hamburg.

Hüberli/Brunner triumphieren in Hamburg

Tanja Hüberli und Nina Brunner haben den Schwung aus dem Gewinn von Olympiabronze nach Hamburg mitgenommen. Die Schwyzerin und die Zugerin gewannen mit dem Elite16-Turnier in der norddeutschen Hafenstadt ihr zweites Turnier der höchsten Kategorie. Hüberli/Brunner zeigten im Final gegen Svenja Müller und Cinja Tillmann erneut eine reife Leistung und siegten 21:18, 18:21, 18:16.

Gegen die frischgebackenen Europameisterinnen aus Deutschland gewannen die Schweizerinnen den 1. Satz souverän mit 21:18. Im 2. Durchgang schlugen die Deutschen aber zurück und erzwangen nach einem ihrerseits mit 21:18 gewonnenen Satz einen Entscheidungsdurchgang.

In diesem führten Hüberli/Brunner mehrfach, mussten die Deutschen aber in der entscheidenden Phase überholen lassen und gar einen Matchball abwehren. Doch die Schweizerinnen zeigten sich wie so oft nervenstark und konnten ihrerseits den zweiten Matchball zum umjubelten Sieg verwerten. Auf der Elite16-Tour, der höchsten Turnierstufe, hatten sie diesen April im mexikanischen Tepic triumphiert.

Legende: Haben die Olympia-Form eindrücklich gehalten Tanja Hüberli und Nina Brunner. Imago/Beautiful Sports

Thriller im Halbfinal

Im Halbfinal am Sonntagmorgen waren die Schweizerinnen als Siegerinnen aus einem wahren Thriller hervorgegangen. Gegen das italienische Paar Valentina Gottardi/Marta Menegatti resultierte ein 21:15, 17:21, 21:19-Sieg.

Die Partie war noch heisser umkämpft als dieselbe Affiche in der Vorrunde, als sich die Schweizerinnen mit 16:14 im 3. Satz durchgesetzt hatten. Diesmal kamen Hüberli/Brunner im Entscheidungssatz zu nicht weniger als 7 Matchbällen (und mussten selber einen abwehren), ehe sie sich den Sieg krallten. Stunden später folgte die Körnung in Hamburg.