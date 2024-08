Das beste Schweizer Beachvolleyball-Duo surft auch in Hamburg auf einer Erfolgswelle. Gibt's am Sonntag den Titel?

Mit 7. Matchball: Hüberli/Brunner in Hamburg im Final

Legende: Olympia-Form gehalten Tanja Hüberli und Nina Brunner. Imago/Beautiful Sports

Tanja Hüberli und Nina Brunner sind beim Elite16-Turnier in Hamburg nach einem wahren Thriller in den Final eingezogen. Die Olympia-Bronzegewinnerinnen schlugen im Halbfinal das italienische Paar Valentina Gottardi/Marta Menegatti mit 21:15, 17:21, 21:19.

Die Partie war noch heisser umkämpft als dieselbe Affiche in der Vorrunde, als sich die Schweizerinnen mit 16:14 im 3. Satz durchgesetzt hatten. Diesmal kamen Hüberli/Brunner im Entscheidungssatz zu nicht weniger als 7 Matchbällen (und mussten selber einen abwehren), ehe sie sich den Sieg krallten.

Deutsche Final-Gegnerinnen

Im Kampf um den Titel treffen die Schweizerinnen am Sonntag um 18:00 Uhr auf Svenja Müller und Cinja Tillmann. Die Deutschen setzten sich in zwei Sätzen gegen die Brasilianerinnen Thamela/Victoria durch, die am Samstag die internationale Karriere von Anouk Vergé-Dépré/Joana Mäder beendet hatten.