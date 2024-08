Esmée Böbner und Zoé Vergé-Dépré fanden gegen Svenja Müller und Cinja Tillmann nie richtig ein Rezept. Zu souverän traten die deutschen Weltnummern 8 auf, zu wenige Fehler unterliefen ihnen im Halbfinal.

Schon im 1. Satz funktionierte bei den Deutschen quasi jeder Angriff, während sich bei den Schweizerinnen der eine oder andere Fehler einschlich. Mit 21:13 sprach auch das Skoreboard eine deutliche Sprache.

Im 2. Durchgang war es zunächst eine enge Kiste, wobei Böbner/Vergé-Dépré mit 7:4 vorlegen konnten. Doch insbesondere Müller spielte am Netz gross auf und so glichen die Deutschen nicht nur zum 8:8 aus, sondern gingen auch mit 13:9 in Führung. Die Schweizerinnen konnten den Sieg der Deutschen nicht mehr verhindern.