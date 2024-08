Per E-Mail teilen

Legende: Erleben kurz nach Olympia das nächste Highlight Esmée Böbner und Zoé Vergé-Dépré. Getty Images/Luke Hales

Esmée Böbner und Zoé Vergé-Dépré gewinnen an der Beachvolleyball-EM in den Niederlanden die Bronzemedaille.

Die Schweizerinnen bezwingen Monika Paulikiene/Aine Raupelyte aus Litauen mit 22:20, 21:14.

Für das Duo, das seit 2017 zusammen spielt, ist es der erste Medaillengewinn an internationalen Titelkämpfen.

Bei Esmée Böbner und Zoé Vergé-Dépré jagt derzeit ein Highlight das nächste. Zuerst qualifizierte sich das Duo erstmals für die Olympischen Spiele, wo es bis in den Viertelfinal vorstiess und das Turnier schliesslich auf dem 5. Rang abschloss. Nun folgte in den Niederlanden mit dem Gewinn von EM-Bronze der bisher grösste Erfolg in der gemeinsamen Karriere.

Mehr folgt.