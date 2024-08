Per E-Mail teilen

Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré schaffen an der Beachvolleyball-EM in den Niederlanden den Sprung in den Halbfinal.

Anouk Vergé-Dépré/Joana Mäder unterliegen im Viertelfinal knapp in drei Sätzen.

Bei den Männern scheitern Quentin Métral/Yves Haussener und Marco Krattiger und Florian Breer im Achtelfinal.

Esmée Böbner und Zoé Vergé-Dépré spielen an der Beachvolleyball-EM in den Niederlanden um die Medaillen. Das Schweizer Duo erreichte nach einem 21:19, 21:18 über die Lokalmatadorinnen Katja Stam/Raïsa Schoon den Halbfinal.

Im 1. Satz schafften die Schweizerinnen mit einer Serie vom 11:10 zum 14:10 die entscheidende Differenz. Der 2. Durchgang blieb bis zum Schluss eng, auch hier behielten Böbner/Vergé-Dépré das bessere Ende für sich. Im Halbfinal werden die Schweizerinnen auf das deutsche Duo Svenja Müller/Cinja Tillmann treffen.

00:28 Video Vergé-Déprés Abwehraktion landet auf der Linie Aus Sport-Clip vom 16.08.2024. abspielen. Laufzeit 28 Sekunden.

Vergé-Dépré/Mäder ausgeschieden

Für das zweite Schweizer Duo, Anouk Vergé-Dépré/Joana Mäder, bedeutete der Viertelfinal Endstation. Gegen die Italienerinnen Valentina Gottardi und Marta Menegatti unterlagen sie mit 19:21, 21:14 und 10:15. Nach starker Aufholjagd im 2. Satz mussten die Schweizerinnen im Entscheidungsdurchgang vom 7:7 zum 7:11 gleich vier Punkte in Serie abgeben – die Entscheidung.

Für Vergé-Dépré/Mäder war es das erste Turnier seit der Bekanntgabe, dass sie sich Ende Saison trennen werden.

Auch Männer-Duos müssen sich verabschieden

Für Quentin Métral und Yves Haussener endete die EM in Den Haag in den Achtelfinals. Der Genfer und der Basler verloren gegen Jakub Sepka und Jiri Sedlak 17:21, 13:21. Bereits in der Gruppenphase hatten die Tschechen dem Schweizer Duo keinen Satzgewinn zugestanden.

Métral/Haussener hatten den Umweg via 1/16-Finals nehmen müssen und sich dort am Freitagvormittag mit einem Sieg das erneute Duell gegen die Tschechen verdient, die direkt in die Achtelfinals eingezogen waren.

Auch die weiteren Schweizer, Marco Krattiger und Florian Breer hatten im Achtelfinal das Nachsehen. Gegen das lettische Duo Martins Plavins/Kristians Fokerots unterlagen sie mit 18:21 und 18:21.