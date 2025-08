Erst zum 2. Mal gewinnt ein ukrainisches Duo an einer Beachvolleyball-EM eine Medaille. Hladun/Lazarenko bejubeln Gold.

Legende: Jubeln über den EM-Titel Die Ukrainerinnen Maryna Hladun und Tetiana Lazarenko. imago images/Beautiful Sports

An der Beachvolleyball-EM in Düsseldorf hat das ukrainische Frauen-Duo Maryna Hladun/Tetiana Lazarenko den Titel gewonnen. In 3 Sätzen besiegten die Ukrainerinnen im Final das französische Duo bestehend aus Clémence Vieira und Aline Chamereau mit 21:23, 21:18, 16:14. Damit holte erstmals ein ukrainisches Duo einen Beachvolleyball-EM-Titel. Die einzige Medaille zuvor hatten Sergej Popow/Eduard Resnik 2023 bei den Männern geholt (Bronze).

Im ersten Satz hatten Hladun/Lazarenko beim Stand von 21:20 einen Satzball vergeben und kurz darauf den Durchgang an die Französinnen abgeben müssen. Indem die Ukrainerinnen den umkämpften zweiten Satz gewannen, erzwangen sie einen Entscheidungssatz. Dort blieb es bis zum Schluss eng. Beim Stand von 14:14 gewannen Hladun/Lazarenko erst als Return-Duo einen Punkt, beim Matchball hämmerte Vieira den Ball ins Netz.

Der Final der Männer folgt um 17:15 Uhr. Das Spiel zwischen Mol/Sörum (NOR) und Ahman/Hellvig (SWE) können Sie auf SRF zwei verfolgen.