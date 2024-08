Je zwei Frauen- und Männerteams vertreten die Schweiz an der Beachvolleyball-EM. Nicht dabei sind die Olympia-Bronzegewinnerinnen Tanja Hüberli und Nina Brunner.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Sie fahren nicht an die EM Tanja Hüberli und Nina Brunner. Keystone/EPA/YOAN VALAT

Direkt nach dem Gewinn der Bronzemedaille in Paris am Freitagabend hatten sich Tanja Hüberli und Nina Brunner noch nicht entschieden, ob sie tatsächlich an der EM spielen würden. Bereits da war aber für die zweifachen Europameisterinnen klar, dass ein Einsatz bereits ab Dienstag schwierig würde. Die Schwyzerin und die Zugerin entschieden sich nun für eine Pause.

Die Titelverteidigung wird das Schweizer Duo damit verpassen. Sie legen die Priorität nun darauf, die Olympia-Medaille auszukosten: «Irgendwie fände ich es schade, den Moment jetzt nicht so zu geniessen», hatte Hüberli nach dem Bronze-Gewinn im SRF-Studio gesagt.

16:42 Video Die Bronze-Medaillistinnen Hüberli/Brunner im SRF-Studio Aus Paris 2024 Clips vom 10.08.2024. abspielen. Laufzeit 16 Minuten 42 Sekunden.

4 Schweizer Duos

Dennoch ist die Schweiz gerade bei den Frauen sehr stark vertreten. Am Start stehen wird mit Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré ein Duo, das in Paris die Olympia-Viertelfinals erreichte.

Das EM-Turnier vom 13. bis 18. August Box aufklappen Box zuklappen Spielstätten: Den Haag, Arnheim und Apeldoorn Diese Schweizer Duos sind für die EM eingeschrieben: Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré

Anouk Vergé-Dépré/Joana Mäder

Marco Krattiger/Florian Breer

Quentin Métral/Yves Haussener SRF überträgt ab Dienstag einzelne Gruppenspiele mit Schweizer Beteiligung und hinterher ebenso die Schweizer Partien in der K.o.-Phase.

Besonders gut auf die EM vorbereiten konnten sich Anouk Vergé-Dépré und Joana Mäder nach der knapp verpassten Olympia-Qualifikation. Die Europameisterinnen von 2020 werden frisch und hochmotiviert sein. Beide Frauenteams dürfen sich reelle Medaillenchancen ausrechnen.

Schweizer Männer als Aussenseiter

Weiter von den Besten entfernt sind die Schweizer Männer. Marco Krattiger und Florian Breer sind als Nummer 24 gesetzt. Quentin Métral tut sich noch einmal mit seinem ehemaligen Partner Yves Haussener zusammen, da es von den Punkten her nur so ins Hauptfeld reicht.

Gespielt wird von Dienstag bis Sonntag in vier verschiedenen Städten in den Niederlanden. Die Halbfinals und Finals finden in Den Haag statt.