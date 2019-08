An der Beachvolleyball-EM in Moskau starteten auch Heidrich/Vergé-Dépré und Heidrich/Gerson erfolgreich.

Beachvolleyball-EM in Moskau

Tanja Hüberli und Nina Betschart ist der Start in die EM geglückt. Im ersten Gruppenspiel gegen die Österreicherinnen Eva Freiberger/Valerie Teufl siegten die Schweizerinnen in zwei engen Sätzen mit 23:21 und 21:18.

Hüberli/Betschart gehören in der russischen Hauptstadt zu den Mitfavoritinnen. Vor einem Jahr hatte das Duo die EM-Silbermedaille gewonnen. Anfang Juli verpassten die beiden an der WM in Hamburg eine Medaille als Vierte knapp.

Auch Heidrich/Vergé-Dépré siegreich

In Moskau standen noch weitere Schweizer Duos im Einsatz:

Joana Heidrich/Anouk Vergé-Dépré gewinnen ihr erstes Gruppenspiel deutlich mit 21:17, 21:13 gegen Laura Ludwig/Margareta Kozuch aus Deutschland.

gewinnen ihr erstes Gruppenspiel deutlich mit 21:17, 21:13 gegen Laura Ludwig/Margareta Kozuch aus Deutschland. Adrian Heidrich/Mirco Gerson siegen gegen die Niederländer Christiaan Varenhorst/Steven van de Velde trotz verlorenem Startsatz 16:21, 21:19. 15:11.

siegen gegen die Niederländer Christiaan Varenhorst/Steven van de Velde trotz verlorenem Startsatz 16:21, 21:19. 15:11. Nico Beeler/Marco Krattiger müssen sich den an Nummer 6 gesetzten Spaniern Herrera/Gavira knapp mit 20:22, 18:21 geschlagen geben.

müssen sich den an Nummer 6 gesetzten Spaniern Herrera/Gavira knapp mit 20:22, 18:21 geschlagen geben. Laura Caluori/Dunja Gerson unterliegen den Polinnen Kinga Wojtasik/Katarzyna Kociolek, der Nummer 4 der Setzliste, 18:21, 21:8, 8:15.

Programm-Hinweis Ab den Halbfinals (Samstag und Sonntag, 10. und 11. August) sind alle Spiele mit Schweizer Beteiligung live im Programm – entweder im Fernsehen auf SRF zwei beziehungsweise SRF info oder auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App.

Sendebezug: Radio SRF1, Bulletin von 18:45 Uhr, 06.08.19