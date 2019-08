Tanja Hüberli und Nina Betschart können den Schwung aus dem Auftaktsieg nicht mitnehmen. Die Schweizerinnen mussten sich im zweiten Gruppenspiel den Französinnen Aline Chamereau und Alexandra Jupiter mit 12:21, 25:23, 12:15 geschlagen geben.

Die an Nummer 7 gesetzten Schweizerinnen liegen in ihrer Gruppe auf Zwischenrang 2. Das letzte Gruppenspiel findet am Mittwoch statt. Aus den acht Gruppen à vier Teams pro Geschlecht qualifiziert sich der Gruppensieger direkt für die Achtelfinals, die Gruppenzweiten und -dritten stehen in den Sechzehntelfinals.

Auch für die beiden anderen Schweizer Frauen-Duos setzte es Niederlagen ab:

Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré unterlagen den Einheimischen Anastasia Frolowa und Alexandra Ganenko mit 18:21 und 20:22.

Laura Caluori und Dunja Gerson verloren gegen Jekaterina Birlowa/Jewgenija Ukolowa bereits ihr zweites Spiel an diesem Turnier.

Siege bei den Männern

Besser lief der Spieltag für das Männer-Duo Adrian Heidrich/Mirco Gerson. Nach dem Auftakterfolg gegen die Niederländer Christiaan Varenhorst/Steven van de Velde holten sich die Schweizer in Moskau den nächsten Sieg. Gegen die Deutschen Philipp Arne Bergmann und Yannick Harms setzten sich Heidrich/Gerson mit 21:18, 22:20 durch.

Das andere Männerduo, Nico Beeler/Marco Krattiger, revanchierte sich für die Startniederlage und schlug das italienische Duo Adrian Carambula/Enrico Rossi in drei Sätzen.

Programm-Hinweis Ab den Halbfinals (Samstag und Sonntag, 10. und 11. August) sind alle Spiele mit Schweizer Beteiligung live im Programm – entweder im Fernsehen auf SRF zwei beziehungsweise SRF info oder auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App.

