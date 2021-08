Auftakt nach Mass in die EM in Wien: Das Beachvolleyball-Duo Hüberli/Betschart steht bereits in den Achtelfinals.

Nina Betschart und Tanja Hüberli sind ihrer Favoritenrolle in der Vorrundengruppe C an der EM in Wien gerecht geworden.

Das als Nummer 3 gesetzte Zentralschweizer Duo bezwang die Norwegerinnen Ane Hjortland/Sunniva Helland-Hansen sowie die Deutschen Kim Behrens/Sandra Ittlinger und qualifizierte sich damit direkt für die zweite K.o.-Runde vom Freitag.

Sende-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Sollten die EM-Viertelfinals in Wien mit Schweizer Beteiligung stattfinden, sehen Sie diese Partien live auf SRF.

Umweg für Böbner/Vergé-Dépré

Siegreich gestalteten ihren Auftakt auch Esmée Böbner und Zoé Vergé-Dépré, die ihr erstes Spiel gegen die niederländischen Olympia-Teilnehmerinnen Katja Stam/Raïsa Schoon sicher für sich entschieden und damit ebenfalls in die K.o.-Phase vorstiessen.

Nach einer Niederlage gegen die als Nummer 2 gesetzten Russinnen Xenia Dabischa/Swetlana Cholomina müssen sie allerdings den Umweg über die Sechzehntelfinals am Donnerstag nehmen.

Doppeltes Verletzungspech bei den Männern

Am Donnerstag greifen auch die Männer in das Turnier ein. Die Schweizer Delegation musste nach gleich zwei Verletzungen kurzfristig umstellen.

Erst fiel Florian Breer aus, dann auch noch Mirco Gerson. Anstelle von Breer bestreitet nun Yves Haussener die EM mit Marco Krattiger. Adrian Heidrich spielt zusammen mit Quentin Métral. Das Duo Haussener/Métral war glücklicherweise als Reserveduo nach Wien gereist.