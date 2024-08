Per E-Mail teilen

Esmée Böbner und Zoé Vergé-Dépré gewinnen an der Beachvolleyball-EM in den Niederlanden die Bronzemedaille.

Die Schweizerinnen bezwingen Monika Paulikiene/Aine Raupelyte aus Litauen mit 22:20, 21:14.

Für das Duo, das seit 2017 zusammen spielt, ist es der erste Medaillengewinn an internationalen Titelkämpfen.

Bei Esmée Böbner und Zoé Vergé-Dépré jagt derzeit ein Highlight das nächste. Zuerst qualifizierte sich das Duo erstmals für die Olympischen Spiele, wo es bis in den Viertelfinal vorstiess und das Turnier schliesslich auf dem 5. Rang abschloss. Nun folgte in den Niederlanden mit dem Gewinn von EM-Bronze der bisher grösste Erfolg in der gemeinsamen Karriere.

Der 1. Satz war eigentlich schon weg

Die Luzernerin und die Bernerin setzten sich im Spiel um Platz 3 in Den Haag gegen Monika Paulikiene und Aine Raupelyte letztlich klar durch. Der 1. Satz war allerdings äusserst umkämpft. In der Schlussphase lagen die Schweizerinnen 18:20 zurück, schafften mit 4 Punkten in Folge aber tatsächlich noch die Wende. Den zweiten Satzball der Litauerinnen wehrte Vergé-Dépré mit einem kurz gespielten Service sehenswert ab.

01:04 Video Schweizer Aufholjagd zum Ende des 1. Satzes Aus Sport-Clip vom 17.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 4 Sekunden.

In der Folge setzten Böbner/Vergé-Dépré in der Arena in Apeldoorn zum Schaulaufen an. Um bis zu 7 Punkte distanzierten sie ihre Gegnerinnen phasenweise und liefen nie mehr Gefahr, die Partie aus den Händen zu geben.

EM-Turniere liegen den Schweizerinnen

Damit gelang den Schweizerinnen auch die optimale Reaktion auf die Enttäuschung vom Nachmittag, als sie den Finaleinzug verpasst hatten. Gegen Svenja Müller/Cinja Tillmann fanden Böbner/Vergé-Dépré nie richtig ein Rezept und unterlagen klar mit 13:21, 16:21. Das deutsche Gespann sicherte sich später im Final den EM-Titel.

Mit dem Gewinn von EM-Bronze setzen Böbner/Vergé-Dépré eine Art Tradition fort. Zum fünften Mal in Serie gewinnen die Schweizer Frauen an der EM eine Medaille: Tanja Hüberli und Nina Brunner, die Olympia-Dritten von Paris, hatten in den Jahren 2021 bis 2023 zweimal Gold und einmal Silber gewonnen, 2020 siegten Anouk Vergé-Dépré/Joana Mäder.