An den Beachvolleyball-Europameisterschaften in den Niederlanden siegt ein Schweizer Duo, während das andere verliert.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Starten erfolgreich Quentin Métral und Yves Haussener (Archiv-Bild). Keystone / APA/EXPA/MAX SLOVENCIK

Quentin Métral und Yves Haussener sind mit einem Überraschungssieg in die Beachvolleyball-EM in den Niederlanden gestartet. Das Duo, das die Qualifikation für die Olympischen Spiele verpasst hatte, gewann sein erstes Spiel in der Gruppe F gegen die Weltranglisten-9. Losiak/Bryl aus Polen klar mit 21:14, 21:15. Für den Sieg benötigten sie nur 36 Minuten.

Das zweite Gruppenspiel bestreiten Métral/Haussener am Donnerstagvormittag gegen die Lokalmatadoren Brouwer/Meeuwsen. Am Abend werden die Schweizer von Sepka/Sedlak (CZE) herausgefordert.

Krattiger/Breer verlieren

Weniger gut lief es Marco Krattiger und Florian Breer. Die beiden blieben in der Gruppe H gegen das österreichische Duo Hammarberg/Waller chancenlos und unterlagen 16:21, 11:21. Am Donnerstagvormittag treffen die Schweizer auf Pfretzschner/Winter (GER), ehe am Abend Plavins/Fokerots (LAT) wartet.

Aus der 4er-Gruppe qualifiziert sich der Gruppenerste direkt für die Achtelfinals, die Teams auf den Plätzen 2 und 3 müssen den Umweg über die 1/16-Finals antreten.