Beide Schweizer Duos schaffen am Mittwoch den Sprung in die K.o.-Phase an der Beachvolleyball-EM.

Quentin Métral und Yves Haussener haben ihre Gruppenspiele zwei und drei verloren. In Den Haag unterlagen sie am Vormittag den beiden Lokalmatadoren Alexander Brouwer und Robert Meeuwsen (Weltnummer 14) mit 21:16, 22:24, 7:15.

Im 1. Satz hatten die Schweizer gross aufgespielt und waren einzig beim Stand von 1:2 im Rückstand gelegen. Danach marschierten sie vorne weg. Den Satz entschieden sie mit 4 Punkten in Folge für sich. Im 2. Durchgang gaben Métral/Haussener eine 11:7-Führung preis, ehe sie im 3. Satz chancenlos blieben.

Am Abend waren dann die Tschechen Jakup Sepka/Jiri Sedlak zu stark für die Schweizer. Sie unterlagen mit 19:21, 17:21. Am Mittwoch waren Métral/Haussener mit einem Überraschungssieg gegen die Weltranglisten-9. Losiak/Bryl aus Polen ins EM-Turnier gestartet. Dieser Sieg reichte für die Qualifikation für die Sechzehntelfinals.

Legende: Mussten den Gegnern den Vortritt lassen Quentin Métral und Yves Haussener. Keystone/APA/Eva Manhart

Krattiger/Breer mit Forfait-Sieg

Auch Marco Krattiger und Florian Breer stehen in der K.o.-Phase. Das Schweizer Duo war erst am Nachmittag gefordert. Die Partie am Vormittag gewannen sie nach dem Rückzug des deutschen Duos Lukas Pfretzschner/Sven Winter Forfait. Gegen Martins Plavins/Kristians Fokerots aus Lettland resultierte nach einem ausgeglichenen Spiel und dem Gewinn des ersten Satzes eine Dreisatz-Niederlage. Somit schlossen auch sie die Gruppenphase auf Platz 3 ab. Auf wen die Schweizer Männerduos am Freitag in den Sechzehntelfinals treffen, ist noch nicht klar.

Schweizerinnen kennen Gegnerinnen

Fest stehen die Gegnerinnen der beiden Schweizer Frauenduos. In den Achtelfinals am Freitag bekommen es die Olympia-Viertelfinalistinnen Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré mit dem deutschen Duo Sarah Schneider/Margareta Kozuch zu tun. Anouk Vergé-Dépré/Joana Mäder treffen auf Reka Orsi Toth/Giada Bianchi aus Italien.