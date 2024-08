Legende: Setzen ihren Siegeszug fort Zoé Vergé-Dépré und Esmée Böbner. imago images/Eibner-Pressfoto

Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré stehen an der Beachvolleyball-EM in den Niederlanden im Viertelfinal.

Auch Anouk Vergé-Dépré/Joana Mäder überstehen ihren Achtelfinal.

Bei den Männern erreichen Quentin Métral/Yves Haussener und auch Marco Krattiger/Florian Breer den Achtelfinal.

Esmée Böbner und Zoé Vergé-Dépré haben ihren Siegeszug an den Titelkämpfen in den Niederlanden fortgesetzt. Nach der makellosen Bilanz mit 3 Siegen in der Gruppenphase konnten die beiden Schweizerinnen auch das erste Duell in der K.o.-Phase für sich entscheiden.

Viertelfinal bereits am Abend

Gegen das deutsche Gespann Sarah Schneider/Margareta Kozuch lief es im Startsatz zwar noch nicht ganz rund, am Ende setzten sich Böbner/Vergé-Dépré in Apeldoorn aber dennoch deutlich mit 17:21, 21:16, 15:9 durch. Im 2. Satz war es den Schweizerinnen gelungen, vorentscheidend auf 16:11 davonzuziehen, im Entscheidungsdurchgang gelangen ihnen 5 Punkte in Serie zum 8:3.

Viel Zeit zum Verschnaufen bleibt nicht. Am Abend steht für Böbner/Vergé-Dépré bereits der Viertelfinal an. Die Partie gibt's ab 19:30 Uhr im Livestream zu sehen. Gegnerinnen sind Katja Stam/Raisa Schoon. Die Niederländerinnen sind die Nummer 5 der Welt.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Leider ist es nicht möglich, sämtliche Schweizer Spiele aus der K.o.-Phase an der EM in den Niederlanden live zu zeigen, da nicht für alle Spiele ein TV-Signal produziert wird. Bei SRF können Sie den Viertelfinal von Böbner/Vergé-Dépré gegen Stam/Schoon ab 19:30 Uhr und den Achtelfinal von Krattiger/Breer gegen Plavins/Fokerots ab 21:30 Uhr im kommentierten Livestream mitverfolgen.

Mit Anouk Vergé-Dépré/Joana Mäder hat am Nachmittag auch das zweite Schweizer Frauen-Duo ihren Achtelfinal siegreich gestaltet. Gegen die Italienerinnen Reka Orsi Toth/Giada Bianchi gewannen sie mit 14:21, 27:25, 15:13. Im Viertelfinal am Freitagabend geht's erneut gegen Italienerinnen. Es warten Valentina Gottardi und Marta Menegatti.

Männer-Duos im Achtelfinal

Den Umweg über die Sechzehntelfinals mussten am Freitagnachmittag die beiden Schweizer Männer-Duos nehmen. Quentin Métral und Yves Haussener setzten sich in einem engen Spiel mit 21:16, 19:21, 16:14 gegen die Polen Piotr Kantor/Jakub Zdybek durch und stehen damit im Achtelfinal, wo sie gegen Jakub Sepka/Jiri Sedlak spielen.

Dieser findet am Freitagabend ab 19:00 Uhr statt. Gegen die beiden Tschechen haben Métral/Haussener bereits in der Gruppenphase gespielt (19:21, 17:21).

Marco Krattiger/Florian Breer haben ihren Sechzehntelfinal ebenfalls in drei Sätzen gewonnen. Gegen das topgesetzte französische Duo Calvin Aye/Rémi Bassereau setzten sie sich mit 18:21, 21:17, 15:11 durch. Im Achtelfinal geht's gegen das lettische Duo Martins Plavins/Kristians Fokerots (ab 21:30 Uhr im kommentierten Livestream in der SRF Sport App).