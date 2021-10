Hüberli/Betschart ist der Auftakt an den World Tour Finals geglückt. Sie bezwangen am Mittwochmorgen das deutsche Duo Borger/Sude 16:21, 26:24, 15:12. Am frühen Abend steht das zweite Gruppenspiel gegen Menegatti/Gottardi (ITA) an.

Auch das zweite Schweizer Frauen-Duo Vergé-Dépré/Heidrich steht am Mittwoch das erste Mal im Einsatz.