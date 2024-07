Das schwedische Duo Ahman/Hellvig beweist seine Vormachtstellung im Beachvolleyball auch in Gstaad.

4. Triumph in Folge: Ahman/Hellvig dominieren nach Belieben

Beachvolleyball in Gstaad

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Ein eingespieltes Team Jonatan Hellvig (l.) und David Ahman. KEYSTONE/Peter Schneider

Schwedens Duo Ahman/Hellvig triumphiert beim Elite16-Turnier in Gstaad. Sie setzen sich im Final gegen George/Andre aus Brasilien durch.

Den Frauen-Final können Sie hier live verfolgen.

Schweizerinnen und Schweizer sind am Finaltag nicht im Einsatz.

Wo David Ahman und Jonatan Hellvig antreten, gewinnen sie. Dieses Muster zeigte sich beim Elite16-Turnier in Gstaad bereits zum vierten Mal in Serie. Wie schon in Tepic (MEX), Espinho (POR) und Ostrava (CZE) jubelten die beiden Schweden nun auch im Berner Oberland über den Turniersieg.

Im Final den Kürzeren zog wie schon im Endspiel von Tepic Mitte April das brasilianische Duo George/Andre. Ahman/Hellvig wussten es, in den entscheidenden Momenten eine Schippe draufzulegen und kamen so zu einem letztlich souveränen Erfolg (21:18, 21:18).

Im kleinen Final zwangen die beiden Norweger Anders Mol und Christian Sorum das italienische Duo Samuele Cottafava/Paolo Nicolai trotz Fehlstart mit 20:22, 22:20, 28:26 in die Knie.

Schweiz am Finaltag nicht vertreten

Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré hatten beim Heimturnier schon am Samstag im Viertelfinal die Segel streichen müssen. Gegen das brasilianische Duo Agatha/Rebecca waren die Schweizerinnen beim 17:21, 19:21 unterlegen.

Anouk Vergé-Dépré und Joana Mäder waren bereits im Achtelfinal hängengeblieben. Die Olympia-Dritten von Tokio mussten sich den topgesetzten Niederländerinnen Katja Stam/Raïsa Schoon nach hartem Kampf 22:24, 21:17, 12:15 geschlagen geben.

Die Schweizer Männer-Duos Adrian Heidrich/Leo Dillier und Marco Krattiger/Florian Breer waren schon vor der K.o.-Phase gescheitert.