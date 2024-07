Beim Elite-16-Turnier in Gstaad stehen Böbner/Vergé-Dépré direkt im Viertelfinal. Auch Vergé-Dépré/Mäder sind in der K.o.-Phase.

Böbner/Vergé-Dépré im Viertelfinal – Männer-Duos out

Beachvolleyball in Gstaad

Esmée Böbner und Zoé Vergé-Dépré stehen beim Elite-16-Turnier in Gstaad bereits im Viertelfinal. Mit drei Siegen haben sie ihre Gruppe für sich entschieden. Nach Siegen am Donnerstag gegen die brasilianischen Teams Ana Patricia/Duda und Carol/Barbara gewannen Böbner/Vérgé-Dépré am Freitag auch ihren Vorrunden-Match gegen die Spanierinnen Alvarez/Moreno (21:16, 19:21, 23:21).

Legende: Auf direktem Weg in den Viertelfinal Esmée Böbner und Zoé Vergé-Dépré. KEYSTONE/Peter Schneider

Anouk Vergé-Dépré und Joana Mäder müssen über den Achtelfinal unter die letzten acht. Das nicht für Olympia berücksichtigte Team beendete die Vorrunde mit zwei Siegen auf dem 2. Rang hinter dem kanadischen Duo Melissa Humana-Paredes/Brandie Wilkerson.

Männer-Duos vor dem Aus

Für die Schweizer Männer-Duos ist das Heim-Turnier hingegen bereits vorbei. Adrian Heidrich/Leo Dillier und Marco Krattiger/Florian Breer scheiterten vor dem erhofften Vorstoss in die K.o.-Phase. In ihren jeweils letzten Gruppenspielen blieben Heidrich/Dillier gegen das italienische Duo Samuele Cottafava/Paolo Nicolai (15:21, 20:22) und Krattiger/Breer gegen die Polen Bartosz Losiak/Michal Bryl (15:21, 14:21) ohne Satzgewinn.