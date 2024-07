Esmée Böbner und Zoé Vergé-Dépré ist der Auftakt in das Heimturnier in Gstaad mit Bravour geglückt. Im Startspiel gegen die Brasilianerinnen Carol/Barbara setzte sich das Schweizer Duo knapp mit 23:21, 21:18 durch.

Auch im zweiten Gruppenspiel kamen die Gegnerinnen aus Brasilien – und wieder war die Partie hart umkämpft. Letztlich behielten die Schweizerinnen aber auch gegen Ana Patricia/Duda mit 22:20, 12:21, 20:18 die Oberhand. Mit einem weiteren Erfolg am Freitag gegen Qualifikantinnen aus Spanien wäre der Gruppensieg und damit der Einzug in die Viertelfinals perfekt.

Legende: Zwei Spiele, zwei Siege Zoé Vergé-Dépré und Esmée Böbner. KEYSTONE / Peter Schneider

Zumindest den Achtelfinal haben auch Anouk Vergé-Dépré und Joana Mäder bereits auf sicher. Nach der 1:2-Niederlage gegen Melissa/Brandie aus Kanada, feierte das Schweizer Gespann am Abend einen 21:14, 26:24-Sieg über die US-Amerikanerinnen Scoles/Flint. Die Achtelfinals bestreiten nur die Gruppen-Zweiten und -Dritten, die Viertklassierten scheiden aus.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen SRF überträgt das Turnier in Gstaad wie folgt: Samstag: Viertelfinals mit Schweizer Beteiligung im kommentierten Livestream

Viertelfinals mit Schweizer Beteiligung im kommentierten Livestream Samstag, 18 Uhr: 1. Männer-Halbfinal (SRF info)

1. Männer-Halbfinal (SRF info) Samstag, 19 Uhr: 2. Männer-Halbfinal (SRF info)

2. Männer-Halbfinal (SRF info) Sonntag, 10 Uhr: 1. Frauen-Halbfinal (SRF info)

1. Frauen-Halbfinal (SRF info) Sonntag, 11 Uhr: 2. Frauen-Halbfinal (SRF info)

2. Frauen-Halbfinal (SRF info) Sonntag, 13 Uhr: Spiel um Platz 3, Männer (SRF info oder Livestream im Web/App)

Spiel um Platz 3, Männer (SRF info oder Livestream im Web/App) Sonntag, 14 Uhr: Spiel um Platz 3, Frauen (SRF info oder Livestream im Web/App)

Spiel um Platz 3, Frauen (SRF info oder Livestream im Web/App) Sonntag, 15 Uhr: Final Männer (SRF zwei)

Final Männer (SRF zwei) Sonntag, 16 Uhr: Final Frauen (SRF zwei oder Livestream im Web/App) Je nach Übertragung aus Wimbledon können gewisse Partien nicht am TV gezeigt werden. Im Livestream in der Sport App oder auf www.srf.ch/sport verpassen Sie aber keine Partie ab den Halbfinals.

Männer-Duos vor dem Aus

Mit dem Rücken zur Wand stehen derweil die beiden Schweizer Männer-Duos. Adrian Heidrich und Leo Dillier blieben sowohl beim 11:21, 9:21 gegen das schwedische Duo Ahman/Hellvig als auch bei der Zweisatzniederlage gegen Grimalt/Grimalt (CHI) ohne Satzgewinn. Zum Abschluss der Gruppenphase trifft das Duo am Freitag auf die Italienier Cottafava/Nicolai.

Auch für Marco Krattiger und Florian Breer hingen die Trauben am ersten Turniertag zu hoch. Das Gespann unterlag zum Auftakt den Brasilianer Evandro/Arthur in zwei Sätzen. Gegen die Deutschen Ehlers/Wickler konnten die Schweizer besser mithalten. In einer umkämpften Partie hatten sie aber mit 18:21, 21:19, 13:15 das Nachsehen. Am Freitag treffen Krattiger/Breer auf die Polen Bryl/Losiak, die mit zwei Siegen ins Turnier gestartet sind.