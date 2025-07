Legende: K.o.-Runde überstanden, nun folgt das Schweizer Duell Für Anouk und Zoé Vergé-Dépré. Keystone/Anthony Anex

Beim Elite16 in Gstaad kommt es zum Duell der beiden besten Frauen-Duos der Schweiz. Anouk und Zoé Vergé-Dépré haben die erste K.o.-Runde überstanden und treffen nun auf Tanja Hüberli und Leona Kernen.

Während Hüberli/Kernen mit zwei Siegen in der Gruppenphase direkt in die Achtelfinals eingezogen waren, mussten die Vergé-Dépré-Schwestern nach je einem Sieg und einer Niederlage zunächst die Zwischenrunde bestreiten.

Zweites Aufeinandertreffen in diesem Jahr

In dieser standen sie den Brasilianerinnen Carol/Rebecca gegenüber, gegen die sie Ende Mai beim Elite16 in Ostrava (Tschechien) in drei Sätzen verloren hatten. Auch in Gstaad war das Duell umkämpft bis zum Schluss – dieses Mal mit dem besseren Ende für die Schweizerinnen, die 21:17, 17:21, 15:13 gewannen.

Nun kommt es am Heimturnier am Samstag zum grossen Kräftemessen der Schweizerinnen. Dieses Duell gab es in diesem Jahr bereits im Final des Futures-Turniers in Spiez, damals setzten sich Hüberli/Kernen in zwei Sätzen durch.