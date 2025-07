Der zweite Tag am Elite16-Turnier in Gstaad verläuft für zwei Schweizer Beachvolleyball-Duos erfreulich.

Hüberli/Kernen und Krattiger/Dillier makellos in der K.o.-Phase

Beachvolleyball in Gstaad

Legende: Auftakt geglückt für Tanja Hüberli (r.) und Leona Kernen. KEYSTONE/Anthony Anex

Mit zwei Siegen gelang Tanja Hüberli und Leona Kernen am Heimturnier ein Start nach Mass. Die routinierte Schwyzerin und die junge Berner Oberländerin blieben sowohl im Duell mit den Spanierinnen Daniela Alvarez/Tania Moreno wie auch gegen die Niederländerinnen Mila Konink/Raisa Schoon ohne Satzverlust.

Das ebenfalls auf diese Saison hin neu gebildete Berner Schwestern-Gespann mit Anouk und Zoé Vergé-Dépré musste zweimal über die volle Distanz. Nach dem Auftaktsieg gegen die Finninnen Niina Ahtiainen und Taru Lahti standen sie im Duell mit den US-Amerikanerinnen Molly Shaw/Kelly Cheng ebenfalls kurz vor dem direkten Einzug in die Achtelfinals. Nach einem vergebenen Matchball im zweiten und zwei weiteren im entscheidenden dritten Durchgang musste sich das Team «Zouk» im Tiebreak letztlich 17:19 geschlagen geben.

Krattiger/Dillier makellos

Weiter gut in Form zeigen sich Marco Krattiger und Leo Dillier. Einen Tag nach ihrem Exploit gegen die Weltmeister Perusic/Schweiner aus Tschechien rangen sie auch die Brasilianer Evandro/Arthur Lanci in drei Sätzen nieder. Damit konnten der Thurgauer und der Aargauer, die vergangene Woche bei einem Challenger-Turnier in Polen ihren ersten Turniersieg gefeiert haben, den Umweg über die Sechzehntelfinals verhindern.

In der ersten K.o.-Runde einsteigen müssen hingegen Adrian Heidrich und Jonathan Jordan. Sie verloren ihr zweites Gruppenspiel gegen die Niederländer Van de Velde/Brouwer in drei Sätzen.

Haussener/Friedli out

Für Yves Haussener/Julian Friedli, das einzige Schweizer Männer-Duo, das sich nicht via Qualifikation ins Hauptfeld spielen musste, ist das Turnier im Berner Oberland bereits zu Ende. Sie verloren mit 12:21, 15:21 gegen die Brasilianer George/Andre auch ihre zweite Partie.

Annique Niederhauser und Menia Bentele benötigen nach der Startniederlage gegen die österreichischen Geschwister Dorina und Ronja Klinger am Freitagvormittag einen Sieg, um das frühzeitige Ausscheiden abzuwenden.