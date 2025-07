Während Krattiger/Dillier beim Elite-16-Turnier in Gstaad in der K.o.-Phase stehen, enttäuschten Haussener/Friedli.

Beachvolleyball in Gstaad

Weiter gut in Form zeigen sich Marco Krattiger und Leo Dillier. Einen Tag nach ihrem Exploit gegen die Weltmeister Perusic/Schweiner aus Tschechien rangen sie auch die Brasilianer Evandro/Arthur Lanci in drei Sätzen nieder. Damit konnten der Thurgauer und der Aargauer, die vergangene Woche bei einem Challenger-Turnier in Polen ihren ersten Turniersieg gefeiert haben, den Umweg über die Sechzehntelfinals verhindern.

In der ersten K.o.-Runde einsteigen müssen hingegen Adrian Heidrich und Jonathan Jordan. Sie verloren ihr zweites Gruppenspiel gegen die Niederländer Van de Velde/Brouwer in drei Sätzen.

Haussener/Friedli out

Für Yves Haussener/Julian Friedli, das einzige Schweizer Männer-Duo, das sich nicht via Qualifikation ins Hauptfeld spielen musste, ist das Turnier im Berner Oberland bereits zu Ende. Sie verloren mit 12:21, 15:21 gegen die Brasilianer George/Andre auch ihre zweite Partie.