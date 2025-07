Legende: Jubeln über Rang 3 Anouk und Zoé Vergé-Dépré. KEYSTONE/Anthony Anex

Anouk und Zoé Vergé-Dépré landen beim Elite16-Turnier in Gstaad auf Rang 3.

Das Schwestern-Duo schlägt im Bronze-Spiel seine Landsfrauen Tanja Hüberli/Leona Kernen.

Die Finals der Männer und Frauen können Sie live auf SRF zwei mitverfolgen.

Zwei Schweizer Teams in den Halbfinals des Elite16-Turniers von Gstaad. Das machte Hoffnung auf eine längst fällige Premiere, auf den ersten Frauen-Final im Berner Oberland mit einheimischer Beteiligung. Doch es sollte wieder nicht sein – trotz doppelter Chance. Sowohl Anouk und Zoé Vergé-Depré (gegen das US-Duo Kristen Nuss/Taryn Brasher) als auch Tanja Hüberli/Leona Kernen (gegen die Lettinnen Tina Graudina und Anastasija Samoilova) wurden im Halbfinal gestoppt.

2:1 für Vergé-Déprés

Das Schweizer Duell um Rang 3 war eine unerwartet deutliche Angelegenheit. Die Vergé-Déprés siegten 21:17, 21:11 und kamen im bereits 3. Aufeinandertreffen zweier Duos, die sich auf die laufende Saison hin zusammengeschlossen haben, zum 2. Sieg.

Bereits am Samstag hatten sich die Bernerinnen im Achtelfinal in 2 Sätzen durchgesetzt. Hüberli/Kernen kamen als Lucky Loser trotzdem eine Runde weiter. Vor 6 Wochen behielten die Schwyzerin und ihre junge Berner Partnerin im Final des Future-Turniers in Spiez, einem Anlass der 3. Kategorie der World Tour, ebenfalls in 2 Durchgängen das bessere Ende für sich.

Aufholjagd unbelohnt

Im Halbfinal in Gstaad hatten sich die Vergé-Déprés den topgesetzten Amerikanerinnen Nuss/Brasher 14:21, 17:21 geschlagen geben müssen. Nach dem deutlich verlorenen ersten Satz konnten sich die Bernerinnen im 2. Abschnitt steigern und das Geschehen ausgeglichener gestalten. Ernsthaft in Bedrängnis zu bringen vermochten sie die Siegerinnen des Elite16-Turniers im April in Brasilia allerdings nicht.

Auch Hüberli und Kernen hatten sich nach der 18:21, 22:24-Niederlage gegen Graudina/Samoilova nichts vorzuwerfen. Im 2. Satz blieb eine Aufholjagd unbelohnt, dank der sie einen zwischenzeitlichen Rückstand von 6 Punkten wettzumachen vermochten.