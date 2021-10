Das Schweizer Beachvolleyball-Duo Joana Heidrich/Anouk Vergé-Dépré steht am Finalturnier der World Tour in Cagliari mit dem Rücken zur Wand.

Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré gewannen zwar am Donnerstag zunächst gegen die noch sieglosen Niederländerinnen Sanne Keizer/Madelein Meppelink klar in zwei Sätzen. Danach mussten die Olympia-Dritten aber gegen die brasilianischen Stars Agatha/Duda die zweite Niederlage einstecken. Die Bernerin und die Zürcherin verloren nach hartem Kampf 18:21, 25:23, 11:15.

Verlieren verboten

Nun müssen Heidrich/Vergé-Dépré am Freitag ihr letztes Gruppenspiel gewinnen, wenn sie die Chance auf die Viertelfinal-Qualifikation wahren wollen – und selbst dann sind sie auf fremde Hilfe angewiesen.

Gegner sind die topgesetzten Kanadierinnen Sarah Pavan/Melissa Humana-Paredes, amtierende Weltmeisterinnen und in ihren ersten zwei Spielen ohne Satzverlust siegreich.

Erste Niederlage für Hüberli/Betschart

Tanja Hüberli und Nina Betschart kassierten im dritten Gruppenspiel die erste Niederlage. Das zweite Schweizer Duo musste sich am Donnerstagabend den Amerikanerinnen April Ross/Alexandra Klineman mit 18:21, 17:21 beugen.

Die Europameisterinnen dürften den Gruppensieg und damit den direkten Einzug in die Halbfinals nicht mehr schaffen, die Viertelfinals – dafür braucht es Platz 2 oder 3 in der Gruppe – liegen aber absolut in Reichweite.