Beachvolleyball-WM in Adelaide Heidrich/Jordan verpassen Einzug in die Sechzehntelfinals

18.11.2025, 07:18

Zwei Männer spielen Beachvolleyball, Nahaufnahme.
Legende: Am Dienstag kam für sie das Out Jonathan Jordan (links) und Adrian Heidrich. Keystone-Archiv/Anthony Anex
  • Das Männer-Duo Heidrich/Jordan verpasst an der WM in Adelaide den Einzug in die Sechzehntelfinals.
  • Im Verlauf des Tages sind in Australien noch diverse Schweizer Teams in den K.o.-Spielen im Einsatz.

Für Adrian Heidrich und Jonathan Jordan sind die Beachvolleyball-Weltmeisterschaften in Adelaide zu Ende. Das Schweizer Duo, das in den Gruppenspielen nur eine von drei Partien für sich hatte entscheiden können, musste sich in den Lucky-Loser-Playoffs in zwei Sätzen geschlagen geben. Die beiden Schweizer unterlagen den Österreichern Timo Hammarberg/Tim Berger mit 15:21 und 17:21. Damit sind Heidrich/Jordan in den Sechzehntelfinals nicht dabei.

Dort ist die Schweiz bei den Männern mit Yves Haussener/Julian Friedli und Marco Krattiger/Leo Dillier gleichwohl doppelt vertreten. Haussener/Friedli bestreiten ihr erstes K.o.-Spiel am Dienstag (ab 07:55 Uhr live in der SRF Sport App), Krattiger/Dillier sind am Mittwoch gefordert.

Im Frauen-Tableau halten Anouk und Zoé Vergé-Dépré sowie Annique Niederhauser und Leona Kernen die Schweizer Farben in den Sechzehntelfinals hoch. Beide Duos stehen am Dienstag im Einsatz (live zu sehen in der Sport App).

