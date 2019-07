Die Schweizer Siegesserie an der Beachvolleyball-WM in Hamburg ist am vierten Tag gerissen. Das Schweizer Duo Adrian Heidrich/Mirco Gerson musste sich den Letten Janis Smedins/Aleksandrs Samoilovs in zwei engen Sätzen mit 19:21, 23:25 geschlagen geben.

K.o.-Phase weiter in Reichweite

Auch nach der Niederlage gegen die Europameister von 2015 hat das als Nummer 35 gesetzte Schweizer Duo gute Chancen, die 1/16-Finals zu erreichen. Im abschliessenden Gruppenspiel am Mittwoch treffen Heidrich/Gerson auf die bislang noch sieglosen Chilenen Gaspar Lammel/Ignacio Zavala.

Direkt für die 1/16-Finals qualifizieren sich alle Gruppenersten und -zweiten sowie die besten vier Gruppendritten.

Schweizer Frauen-Duos noch makellos

Das Ticket für die K.o.-Phase bereits gelöst haben die beiden Schweizer Frauen-Duos Tanja Hüberli/Nina Betschart und Joana Heidrich/Anouk Vergé-Dépré.

Mit einem dritten Sieg zum Abschluss der Vorrunde könnten sich beide am Dienstag sogar den Gruppensieg sichern.