Tanja Hüberli und Nina Betschart sorgen am Donnerstag für einen versöhnlichen Schweizer Tagesabschluss.

Beachvolleyball-WM in Hamburg

Dank einem 19:21, 21:15, 15:12-Sieg über die als Nummer 4 gesetzten Brasilianerinnen Ana Patricia/Rebecca erreichten Nina Betschart und Tanja Hüberli an der WM in Hamburg die Viertelfinals. Zum ersten Mal seit 14 Jahren erreichte damit wieder ein Schweizer Beachvolleyball-Duo an einer WM mindestens die Runde der besten 8.

Aller guten Dinge sind 3

Für die EM-Zweiten von 2018 kam der erste Erfolg gegen das brasilianische Duo genau zum richtigen Zeitpunkt. Hatten sich Betschart/Hüberli an den Viersterne-Turnieren von Itapema und Warschau den Brasilianerinnen Ana Patricia/Rebecca noch jeweils geschlagen geben müssen, glückte ihnen im 3. Anlauf die Wende nach verlorenem Startsatz.

«Bei den Frauen sind Brasilien, die USA, Australien und Kanada die besten Nationen. An einer WM soweit zu kommen ist schon nochmals etwas anderes als an einer EM», schätzte Betschart die Leistung der beiden Schweizerinnen ein.

Legende: Freude bei Nina Betschart/Tanja Hüberli Freshfocus

Im Viertelfinal treffen Betschart/Hüberli entweder auf Julia Sude/Karla Borger aus Deutschland oder mit Barbara/Fernanda auf das nächste brasilianische Duo.

Zwei Schweizer Duos ausgeschieden

Der Tag in Hamburg fand damit einen versöhnlichen Abschluss, nachdem er mit zwei Enttäuschungen angefangen hatte:

Das einzige Schweizer Männerduo in Hamburg, Adrian Heidrich und Mirco Gerson, schied in den Sechzehntelfinals sang- und klanglos aus. Heidrich/Gerson, die als Gruppensieger in die K.o.-Phase eingezogen waren, mussten sich den Italienern Enrico Rossi/Adrian Carambula mit 11:21, 13:21 geschlagen geben, und beendeten die WM im geteilten 17. Rang.

Ebenso hielt der Donnerstag für Joana Heidrich/Anouk Vergé-Dépré keine Erfolgsmeldung bereit. Die Schweizerinnen waren den australischen Weltranglisten-Zweiten Mariafe Artacho/Taliqua Clancy im Achtelfinal trotz ansprechender Leistung 16:21, 22:20, 9:15 unterlegen.

