Hüberli/Brunner stehen an der Beachvolleyball-WM im Achtelfinal. Das Schweizer Duo schlägt Placette/Richard in 3 Sätzen.

Tanja Hüberli und Nina Brunner sind an der Beachvolleyball-WM in Rom weiter auf Kurs. Nach der makellosen Gruppenphase mit drei Siegen in drei Partien gab das Schweizer Duo im 1/16-Final zwar erstmals einen Satz ab, dank einem 21:14, 20:22, 15:11-Sieg gegen Lézana Placette und Alexia Richard aus Frankreich stehen sie trotzdem in der Runde der letzten 16.

Nachdem die Französinnen im Entscheidungssatz einen Matchball zunächst noch abgewehrt hatten, nutzten Hüberli/Brunner ihre zweite Chance. Ein missglückter Smash landete weit im Aus, nach rund einer Stunde war der Sieg im Trockenen.

Nervenflattern im 2. Satz

Hüberli/Brunner hätten sich den Umweg über den 3. Satz auch sparen können. Nach dem problemlosen Gewinn des 1. Durchgangs lagen die Schweizerinnen trotz anfänglichem Rückstand auch im 2. Satz lange auf Siegkurs. Beim Stand von 18:15 fehlten ihnen nur noch drei Punkte für den Gewinn des Matches, ehe sie den Ausgleich kassierten. Wenig später vergaben die Schweizerinnen auch noch einen Matchball.

Im Achtelfinal bekommen es die Schwyzerin und die Zugerin am Donnerstag ab 15:00 Uhr mit dem US-amerikanischen Duo Sara Hughes/Kelley Kolinske zu tun, den Nummern 6 der Setzliste.